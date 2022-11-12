В США заявили о надежде на переговоры Москвы и Киева Постпред при НАТО Смит заявила, что Вашингтон надеется на переговоры России и Украины на условиях Киева

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Джулианна Смит

США надеются на переговоры России и Украины, но определять их условия должен Киев, заявила постпред США при НАТО Джулианна Смит. В интервью газете Corriere della Sera она подчеркнула, что Белый дом хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сам определил условия мирового соглашения, при которых он сядет за стол переговоров с российской стороной. Смит отметила, что при желании РФ «могла бы закончить конфликт завтра».

Мы надеемся на переговорный процесс в будущем. Наш президент (Джо Байден. — NEWS.ru) только что сказал, что этой войне необходимо положить конец, достигнув соглашения, но мы хотим, чтобы прерогативой президента Зеленского было определение условий, при которых он сядет за стол переговоров, среди которых уважение границ и признание ответственности за содеянное (российской стороной. — NEWS.ru), — заявила Смит.

Постпред добавила, что представители военно-политического блока и США поддерживают ежедневные контакты с военным командованием Украины. По словам Смит, Белый дом разделяет военную стратегию Киева. Однако власти Украины должны сами определить свои дальнейшие действия с учетом задач на поле боя, подчеркнула она.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ открыта к диалогу по Украине без предварительных условий. По его мнению, если Киеву будет приказано из «соответствующих столиц», то шансы на такой контакт повысятся.