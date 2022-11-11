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«Без предварительных условий»: МИД о готовности к диалогу по Украине

Замглавы МИД Рябков: Россия готова к диалогу по Украине без предварительных условий

Россия открыта к диалогу по Украине без предварительных условий, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости. По его мнению, если Киеву будет приказано из «соответствующих столиц», то шансы на такой контакт повысятся.

Я могу только подтвердить позицию — мы к диалогу открыты, без предварительных условий. Мы к этому были готовы и раньше, Киев по команде своих западных кураторов прервал диалог, который, в общем-то, двигался вперед, разрабатывался некий документ, сейчас это все в прошлом. Что дальше — зависит не от нас, — сказал Рябков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к мировому сообществу напомнил, что Киев рассмотрит вариант мирных переговоров с Россией при выполнении ряда условий. Он пояснил, что речь идет о возвращении всех вошедших в состав РФ бывших территорий, а также о компенсации всех убытков, которые понесла страна в ходе СВО. Глава государства при этом указал на то, что обязательным условием также является «уважение к Уставу ООН».

Представитель МИД России Мария Захарова при этом заявила, что Москва и Киев не ведут конструктивных переговоров с апреля 2022 года, после того как украинская сторона не ответила на предложения РФ. Дипломат подтвердила, что вокруг темы переговоров ведется много толков, однако они не несут конструктивного характера.