Вашингтон готов нанести удар по Афганистану, если увидят в нём угрозу своей национальной безопасности, заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Марк Милли, передаёт ТАСС. Он не стал вдаваться в подробности, как и засчёт чего это произойдёт.

Мы сохраняем наблюдение, и я не буду в деталях говорить, каким образом, в какой форме, при помощи каких механизмов. И у нас имеются средства, позволяющие провести ударные операции, если мы увидим угрозу, исходящую с земли Афганистана, — сказал он.