В США не поняли позицию Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО В Госдепе США не поняли позицию Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Фото NATO

Госдеп США пытается прояснить позицию Турции относительно вступления в НАТО Финляндии и Швеции. Там намерены провести обсуждение по данному вопросу, заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, передаёт ТАСС.

Мы работаем над тем, чтобы прояснить позицию Турции. Без сомнений, это будет обсуждение, которое мы продолжим в выходные, — сказала она.

Донфрид добавила, что американская сторона поддержит заявки Хельсинки и Стокгольма на вступление в НАТО. По её предположению, они могут быть поданы в ближайшие дни или недели.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара отрицательно относится к вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. По его словам, Альянс уже совершил ошибку, приняв в свои члены Грецию, он напомнил о поведении Афин в отношении Турции. Кроме того, по словам Эрдогана, скандинавские страны иногда выказывают «гостеприимное отношение к террористам» и пускают их в парламент.