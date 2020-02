Местная полиция сообщила, что путешественников нашли в разбитом ими лагере в более чем 20 км от тропы. Одного из них доставили в госпиталь в Фэрбанксе, остальных забрали друзья.

5 Italian hikers were rescued in the Alaska wilderness after visiting an abandoned bus featured in the “Into the Wild” book and movie. https://t.co/nWSIHdZsuN