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Итальянец с обморожением стоп и ещё четыре его соотечественника были спасены в безлюдной местности в американском штате Аляска. Туристы отправились к заброшенному автобусу, в котором жил и умер герой книги Джона Кракауэра «В диких условиях» и одноимённого фильма.

Местная полиция сообщила, что путешественников нашли в разбитом ими лагере в более чем 20 км от тропы. Одного из них доставили в госпиталь в Фэрбанксе, остальных забрали друзья.

5 Italian hikers were rescued in the Alaska wilderness after visiting an abandoned bus featured in the âInto the Wildâ book and movie. https://t.co/nWSIHdZsuN — NBC News (@NBCNews) February 25, 2020

Итальянцы предупредили спасателей, что им нужна помощь через спутниковое аварийное устройство. Поисковики добрались до места на снегоходе.

Как отмечает NBC News, после выхода книги и фильма автобус стал своеобразным местом паломничества и неоднократно заманивал людей в ловушку.

В июле 2019 года в той местности погибла 24-летняя звезда военной драмы «Брестская крепость» Вероника Никонова. Трагедия случилась во время перехода девушки и её мужа через реку Текланика. Актриса и её супруг хотели увидеть автобус из фильма «В диких условиях». Паре удалось добраться до транспортного средства и переночевать там. Никонова и Маркелов нацарапали внутри автобуса слова Piotr & Nika, Just Married, 07/19 и отправились в обратный путь. Переходя реку, девушка оступилась, выпустила из рук натянутую над водой верёвку и упала в воду. Всплыть на поверхность ей не удалось из-за тянувшего на дно рюкзака. Под водой она пробыла не менее пяти минут, лишь после этого муж смог вытащить её на сушу. На протяжении 29 минут Маркелов проводил реанимационные процедуры, но это не спасло актрису, писал NEWS.ru.