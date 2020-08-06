Трамп: США не забудут, что коронавирус распространился на 188 стран из КНР

https://static.news.ru/photo/c43e8cda-d826-11ea-90c8-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Kevin Dietsch/Consolidated News Photos/GlobalLookPress

Президент США Дональд Трамп заявил во время выступления в штате Огайо, что Соединённые Штаты не забудут о распространении коронавирусной инфекции по всему миру из Китая.

Мы создали величайшую экономику в мировой истории <...>, потом Китай выпустил эту чуму — по своей некомпетентности или по другим причинам, но она вырвалась. Она не ворвалась в Китай, но она просочилась в США, в Европу и множество других стран — 188 стран. Мы не забудем этого, — процитировали американского лидера в ТАСС.

Отмечается, что Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Китай несёт ответственность за начало пандемии коронавирусной инфекции.

Как писал NEWS.ru ранее, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Китай проведут расследование для выяснения причин появления COVID-19. Команда экспертов ВОЗ уже прибыла в Китай. Первые исследования будут проведены в городе Ухань. Эксперты намерены выявить потенциальный источник заражения. Также китайские эпидемиологи предоставили ВОЗ информацию об итогах предварительного расследования.