Трамп потребовал остановить мошенничество на выборах

Политик публикует это сообщение каждый час на протяжении трёх последних часов. При этом социальная сеть ещё не отметила твит Трампа как сомнительный, несмотря на то, что многие его посты в день подведения итогов получают соответсвующее предупреждение.
Штаб Трампа ранее потребовал пересчитать голоса в штатах Висконсин и Пенсильвания. В качестве оснований были названы попытки скрыть процесс подсчёта голосов от наблюдателей-республиканцев и наличие нарушений в ряде округов.
Голосование на выборах президента США прошло 3 ноября. Официально его итоги пока не подведены. По предварительным результатам, Байден лидирует с отрывом в 39 голосов выборщиков.
Как писал NEWS.ru, Трамп удивился неожиданным успехам своего соперника. Он отметил, что в начале подсчёта голосов уверенно лидировал в ряде ключевых штатов, но затем они «волшебным образом стали исчезать». При этом неожиданно появились «кучи бюллетеней».