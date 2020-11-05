16+

Рубрики

Медиа

Архив

США

Трамп потребовал остановить мошенничество на выборах

20:46, 05 ноября 2020
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат в президенты США и действующий глава государства Дональд Трамп выступил с требованием остановить мошенничество на выборах нового хозяина Белого дома.

Остановите мошенничество! - написал он в Twitter.

Политик публикует это сообщение каждый час на протяжении трёх последних часов. При этом социальная сеть ещё не отметила твит Трампа как сомнительный, несмотря на то, что многие его посты в день подведения итогов получают соответсвующее предупреждение.

Штаб Трампа ранее потребовал пересчитать голоса в штатах Висконсин и Пенсильвания. В качестве оснований были названы попытки скрыть процесс подсчёта голосов от наблюдателей-республиканцев и наличие нарушений в ряде округов.

Голосование на выборах президента США прошло 3 ноября. Официально его итоги пока не подведены. По предварительным результатам, Байден лидирует с отрывом в 39 голосов выборщиков.

Как писал NEWS.ru, Трамп удивился неожиданным успехам своего соперника. Он отметил, что в начале подсчёта голосов уверенно лидировал в ряде ключевых штатов, но затем они «волшебным образом стали исчезать». При этом неожиданно появились «кучи бюллетеней».

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео