Трамп потребовал остановить мошенничество на выборах

https://static.news.ru/photo/90e7d2c8-1f8f-11eb-9bc0-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат в президенты США и действующий глава государства Дональд Трамп выступил с требованием остановить мошенничество на выборах нового хозяина Белого дома.

Остановите мошенничество! - написал он в Twitter.

STOP THE FRAUD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

Политик публикует это сообщение каждый час на протяжении трёх последних часов. При этом социальная сеть ещё не отметила твит Трампа как сомнительный, несмотря на то, что многие его посты в день подведения итогов получают соответсвующее предупреждение.

Штаб Трампа ранее потребовал пересчитать голоса в штатах Висконсин и Пенсильвания. В качестве оснований были названы попытки скрыть процесс подсчёта голосов от наблюдателей-республиканцев и наличие нарушений в ряде округов.

Голосование на выборах президента США прошло 3 ноября. Официально его итоги пока не подведены. По предварительным результатам, Байден лидирует с отрывом в 39 голосов выборщиков.

Как писал NEWS.ru, Трамп удивился неожиданным успехам своего соперника. Он отметил, что в начале подсчёта голосов уверенно лидировал в ряде ключевых штатов, но затем они «волшебным образом стали исчезать». При этом неожиданно появились «кучи бюллетеней».