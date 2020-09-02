Трамп хочет лишить финансирования «ставшие зоной беззакония» города США

https://static.news.ru/photo/f3fac91e-ed81-11ea-bbb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Al Drago/Consolidated News Photos

Президент США Дональд Трамп намерен лишить федерального финансирования такие города, как Нью-Йорк, Вашингтон, Сиэтл (штат Вашингтон) и Портленд (штат Орегон), которые, по его мнению, с попустительства местных властей стали «зонами анархии».

Данную информацию распространил Белый дом. Трамп подчеркнул, что налоги, которые платят американцы, не должны идти на финансирование городов, где не действуют законы.

Моя администрация не позволит направлять доллары из федеральных налогов на финансирование городов, которые позволяют себе превратиться в зоны беззакония, — говорится в меморандуме.

Правительство Соединённых Штатов проведёт проверку в отношении выделения федеральных средств Сиэтлу, Портленду, Нью-Йорку и Вашингтону.

Крайне важно, чтобы федеральное правительство пересмотрело использование федеральных фондов юрисдикциями, допускающим анархию, насилие и разрушение в городах Америки, — гласит документ.

My Administration will do everything in its power to prevent weak mayors and lawless cities from taking Federal dollars while they let anarchists harm people, burn buildings, and ruin lives and businesses. Weâre putting them on notice today. @RussVought45 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2020

Министра юстиции — генпрокурора США Уильяма Барра обязали составить список «анархистских юрисдикций», которые «допускают насилие и разрушение собственности и отказываются принимать разумные меры» для восстановления порядка. Кроме того, Трамп поручил директору административно-бюджетного управления Белого дома Расселлу Воуту в течение месяца дать рекомендации федеральным госучреждениям, чтобы «в максимальной степени ограничить анархистские юрисдикции при получении федеральных грантов», передаёт ТАСС.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо отреагировал на заявление Трампа и написал в своём микроблоге, что указанным городам необходимы средства, чтобы справиться с последствиями пандемии и президент не может лишать города финансирования.

Он не король... Это незаконный трюк, — подчеркнул мэр.

President Trump has actively sought to punish NYC since day one.



He let COVID ambush New York.



He refuses to provide funds that states and cities MUST receive to recover.



He is not a king. He cannot "defund" NYC.



It's an illegal stunt. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) September 2, 2020

Протесты в американских городах вспыхнули после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при полицейском задержании. Один из полицейских наступил ему коленом на шею и держал около восьми минут. Мужчина потерял сознание и позже умер в больнице.

Как писал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что беспорядки и насилие в находящихся под управлением демократами городах страны можно остановить лишь при помощи силы. Так хозяин Белого дома в Twitter отреагировал на волну протестов, которая прокатилась по городам США, имея в виду в том числе Портленд (штат Орегон).