Трамп хочет лишить финансирования «ставшие зоной беззакония» города США

Данную информацию распространил Белый дом. Трамп подчеркнул, что налоги, которые платят американцы, не должны идти на финансирование городов, где не действуют законы.

Правительство Соединённых Штатов проведёт проверку в отношении выделения федеральных средств Сиэтлу, Портленду, Нью-Йорку и Вашингтону.

My Administration will do everything in its power to prevent weak mayors and lawless cities from taking Federal dollars while they let anarchists harm people, burn buildings, and ruin lives and businesses. We’re putting them on notice today. @RussVought45

Министра юстиции — генпрокурора США Уильяма Барра обязали составить список «анархистских юрисдикций», которые «допускают насилие и разрушение собственности и отказываются принимать разумные меры» для восстановления порядка. Кроме того, Трамп поручил директору административно-бюджетного управления Белого дома Расселлу Воуту в течение месяца дать рекомендации федеральным госучреждениям, чтобы «в максимальной степени ограничить анархистские юрисдикции при получении федеральных грантов», передаёт ТАСС.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо отреагировал на заявление Трампа и написал в своём микроблоге, что указанным городам необходимы средства, чтобы справиться с последствиями пандемии и президент не может лишать города финансирования.

President Trump has actively sought to punish NYC since day one.



He let COVID ambush New York.



He refuses to provide funds that states and cities MUST receive to recover.



He is not a king. He cannot "defund" NYC.



It's an illegal stunt.