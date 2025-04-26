США ограничили помощь Украине еще в одной сфере Bloomberg: США ограничили помощь Украине в кибербезопасности

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Власти Соединенных Штатов приняли решение ограничить помощь украинской стороне в сфере кибербезопасности, передает агентство Bloomberg. Поддержку последние несколько лет оказывали Агентство США по международному развитию (USAID), Агентство национальной безопасности и Киберкомандование США.

Контракты десятков людей, работавших на Украине и в США, которые оказывали техническую поддержку сотням организаций Украины в сфере кибербезопасности, были расторгнуты, — указано в сообщении.

Информацию подтвердили восемь источников. Они обратили внимание, что только USAID за последние пять лет потратило на Украину более $200 млн (16 млрд рублей).

Информаторы отметили, что Вашингтон заинтересован в увеличении собственной силы и безопасности. Поэтому проверяются все проекты по кибербезопасности — власти выберут и оставят только те, которые будут работать на достижение целей главы Белого дома Дональда Трампа.

Помощь США должна была состоять в предоставлении Украине оборудования и программного обеспечения. Вашингтон планировал поддерживать Киев в организации обучения и технической стороне, чтобы обеспечивать функционирование организаций в виде правительственных ведомств, банков и АЭС.

Ранее британская газета Times опубликовала карикатуру, на которой президент Украины Владимир Зеленский просит своего американского коллегу Дональда Трампа о помощи. Она подражает фреске Микеланджело Буонарроти «Сотворение Адама», но действующими лицами стали известные мировые политики.