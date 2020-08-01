Свыше 250 детей заболели COVID-19 в американском лагере

https://static.news.ru/photo/48f31c62-d411-11ea-b41e-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Сотни детей заразились коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в американском лагере (штат Джорджия). В учреждении отдыхают 597 воспитанников, из них заболели 260.

Половина юных пациентов переносит недуг без клинических симптомов. Медики предполагают, что число инфицированных может увеличиться, передаёт Associated Press.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за руководства учреждения, проигнорировавшего требования об обязательном масочном режиме. Средства индивидуальной защиты выдали только сотрудникам лагеря. Органы здравоохранения отмечают, что также не всегда дезинфицировали помещения, а дети не соблюдали социальную дистанцию.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

За последние сутки в США было выявлено 67 023 новых случая заражения коронавирусом. Количество летальных исходов за этот период составило 1259. Всего с момента начала пандемии в США заболели более 4,5 млн человек, из которых медикам удалось вылечить свыше 1,4 млн. Жертвами инфекции стали более 153 тысяч человек.

США продолжают занимать первое место в мире по уровню заболеваемости COVID-19. Далее идут Бразилия, где насчитывается более 2,6 млн заразившихся, и Индия (1,6 млн) соответственно. Россия — на четвёртой строчке. В РФ, согласно последним данным, зафиксировано 845,4 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 646,5 тысячи пациентов, умерли более 14 тысяч.

В первую десятку также входят ЮАР, Мексика, Перу, Чили, Великобритания и Иран. Всего пандемией охвачено более 200 стран мира.

Как ранее писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп считает, что рост числа случаев заражения в стране связан с подходом властей к тестированию населения. По его словам, американская система тестирования является лучшей в мире. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, в свою очередь, раскритиковал её. По его словам, большая часть анализов на коронавирус в США является бесполезной из-за длительного периода выдачи результатов.