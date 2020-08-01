Свыше 250 детей заболели COVID-19 в американском лагере

Сотни детей заразились коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в американском лагере (штат Джорджия). В учреждении отдыхают 597 воспитанников, из них заболели 260.
Половина юных пациентов переносит недуг без клинических симптомов. Медики предполагают, что число инфицированных может увеличиться,
По предварительным данным, ЧП произошло из-за руководства учреждения, проигнорировавшего требования об обязательном масочном режиме. Средства индивидуальной защиты выдали только сотрудникам лагеря. Органы здравоохранения отмечают, что также не всегда дезинфицировали помещения, а дети не соблюдали социальную дистанцию.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.
За последние сутки в США было выявлено 67 023 новых случая заражения коронавирусом. Количество летальных исходов за этот период составило 1259. Всего с момента начала пандемии в США заболели более 4,5 млн человек, из которых медикам удалось вылечить свыше 1,4 млн. Жертвами инфекции стали более 153 тысяч человек.
США продолжают занимать первое место в мире по уровню заболеваемости COVID-19. Далее идут Бразилия, где насчитывается более 2,6 млн заразившихся, и Индия (1,6 млн) соответственно. Россия — на четвёртой строчке. В РФ, согласно последним данным, зафиксировано 845,4 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 646,5 тысячи пациентов, умерли более 14 тысяч.
В первую десятку также входят ЮАР, Мексика, Перу, Чили, Великобритания и Иран. Всего пандемией охвачено более 200 стран мира.
Как ранее писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп считает, что рост числа случаев заражения в стране связан с подходом властей к тестированию населения. По его словам, американская система тестирования является лучшей в мире. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, в свою очередь, раскритиковал её. По его словам, большая часть анализов на коронавирус в США является бесполезной из-за длительного периода выдачи результатов.
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