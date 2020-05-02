Пилоты ВВС и ВМС США пролетели над Вашингтоном в знак поддержки медиков

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Пилоты ВВС и ВМС США Thunderbirds и Blue Angels пролетели над Вашингтоном, Балтимором и Атлантой. Так они поддержали медиков, которые борются с коронавирусом.

Сейчас мы над столицей страны, — сообщил один из пилотов в своём Twitter-аккаунте.

Перед началом полёта пилотажная группа обратилась с просьбой ко всем американцам. Она попросила наблюдать за полётом из дома, не нарушая режим самоизоляции и нормы социальной дистанции.

Ранее NEWS.ru писал, что шахматисты Крамник и Непомнящий проведут турнир в поддержку врачей.