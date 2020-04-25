Шахматисты Крамник и Непомнящий проведут турнир в поддержку врачей

https://static.news.ru/photo/b7d45f9c-86dc-11ea-9b3e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Крамник Фото: Michel Utrecht/AFLO/Global Look Press

Российские гроссмейстеры Владимир Крамник и Ян Непомнящий примут участие в благотворительном онлайн-турнире в поддержку врачей.

Состязание пройдёт в середине мая. Помимо Крамника и Непомнящего в нём примут участие Сергей Карякин, Пётр Свидлер, Александр Грищук, Евгений Томашевский, Эрнесто Инаркиев и Александр Рязанцев. Призовой фонд будет распределяться среди региональных больниц и медиков, борющихся с эпидемией COVID-19, сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

Взаимодействие и помощь очень важны в наше время. Я рад, что российские шахматисты выступили с такой прекрасной инициативой и что они делом поддержат медиков, которые находятся на передовой борьбы с вирусом и работают в авральном режиме, — сказал президент ФШР Андрей Филатов.

Участники сыграют два круга блица с контролем времени пять минут на партию с добавлением двух секунд на ход.

Ранее Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение приостановить шахматный турнир претендентов в Екатеринбурге в связи решением правительства России прервать воздушное сообщение с другими странами без указания временных рамок. Точные даты возобновления соревнований с 8-го тура будут объявлены позже, писал NEWS.ru.