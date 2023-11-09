Небензя назвал «куриной слепотой» нежелание Запада замечать агрессию Киева Небензя: Запад восемь лет не замечал агрессию Киева против мирных жителей

Фото: Kremlin.ru

На заседании Совета Безопасности постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил свое недовольство из-за «куриной слепоты» Запада, передает ТАСС. Так он назвал нежелание замечать в течение восьми лет агрессивных действий киевских властей против мирного населения.

Жертвы агрессии киевского режима против своих собственных граждан для наших бывших западных партнеров попросту перестали существовать. Еще раз хочу обратить внимание на вашу куриную слепоту, вы молчали, набрав в рот воды, долгих восемь лет, начиная с 2014 года, когда и началась эта война, война, которую киевская власть развязала против тогда своих собственных граждан. Вы закрывали глаза на методичные бомбардировки и обстрелы киевским режимом мирных городов Донбасса. Где был ваш липовый гуманизм тогда? — задался вопросом постпред.

Небензя также подчеркнул, что западные страны считают созыв заседаний Совета Безопасности ООН по вопросам гражданской инфраструктуры циничным и используют это как повод «повторять свои стандартные обвинения в адрес России». По мнению дипломата, после начала эскалации палестино-израильского конфликта жители сектора Газа увидели «двойные стандарты и избирательность» со стороны Запада.

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