ВСУ разбомбили донецкую больницу ударами из HIMARS «Известия»: ВСУ дважды ударили из РСЗО HIMARS по больнице в Донецке

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Сотрудник МЧС России на территории больницы Калинина, поврежденной в результате обстрела со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли здание Донецкого клинического территориального медицинского объединения из РСЗО HIMARS, сообщили «Известиям» сотрудники больницы. Заместитель главного врача ДОКТМО Иван Плахотников уточнил, что по счастливой случайности никто из работников учреждения не пострадал. Всего ВСУ выпустили две ракеты.

Около 15 часов на территорию больницы был прилет двух артиллерийских снарядов. Как оказалось, это было РСЗО HIMARS. Из-за этого было разрушено здание больницы, здание прачечной и хранения и утилизации бытовых отходов, — рассказал Плахотников.

Из-за атаки здание больницы и прилегающая территория превратились в руины. Рядом образовались две крупные воронки. В помещениях, которые уцелели, выбило стекла.

Накануне украинские войска обстреляли несколько районов Донецка и Макеевку, сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В ведомстве отметили, что ВСУ выпустили в общей сложности 13 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.

Также украинская армия обстреляла сразу три района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, были атакованы села Успеновка и Горналь, а также территория Рыльского района. В результате происшествия никто не пострадал.