ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку

Фото: МО Украины

Украинские войска обстреляли несколько районов Донецка и Макеевку, сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В ведомстве отметили, что ВСУ выпустили в общей сложности 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 21.05 — населенный пункт Желанное Второе — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 21.10 — населенный пункт Желанное Второе — город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 22.10 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, — подчеркнули в представительстве.

Ранее ВСУ трижды атаковали Ворошиловский район Донецка с позиций в районе населенного пункта Селидово. Были повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры, а мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате прямого попадания ракеты в здании Управления труда и соцзащиты на улице Челюскинцев обрушились перекрытия, административное здание было почти полностью разрушено. Позднее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что число жертв обстрела Донецка со стороны ВСУ превысило 20 человек.