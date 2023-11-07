Число жертв обстрелов ВСУ возросло в Донецке СЦКК: число жертв обстрела ВСУ в Донецке превысило 20 человек

Число жертв обстрела Донецка со стороны ВСУ превысило 20 человек, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. Удары наносились по Ворошиловскому району.

По состоянию на 20:30 по предварительным данным жертвами обстрелов стали более 20 человек. Информация продолжает поступать, — сообщили в СЦКК.

По информации наблюдателей, 7 ноября ВСУ трижды атаковали Ворошиловский район Донецка с позиций в районе населенного пункта Селидово. Украинская армия обстреливала город ракетами М-31 из РСЗО HIMARS, также были повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры, по данным СЦКК.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о шести погибших в результате обстрелов со стороны ВСУ. По его словам, в результате прямого попадания ракеты в здании Управления труда и соцзащиты на улице Челюскинцев обрушились перекрытия. Советник главы ДНР Ян Гагин рассказал, что в результате удара ВСУ административное здание почти полностью разрушено. На месте ЧП были найдены ромбовидные осколки, характерные для систем М142 HIMARS.

Также 7 ноября под огонь ВСУ попало село Дроновка в Белгородской области, сообщал глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал, повреждения получило одно домовладение.