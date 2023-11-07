Гладков: ВСУ обстреляли село Дроновка в Белгородской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины открыли огонь по селу Дроновка Грайворонского городского округа в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате атаки никто не пострадал, однако повреждения получило одно частное домовладение. В нем выбиты окна, посечены кровля и забор.

Под обстрел ВСУ попала окраина села Дроновка Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. В одном частном домовладении выбиты окна, посечены кровля и забор. Оперативные и аварийные службы работают на месте, — написал Гладков.

Ранее украинская армия атаковала Ростовскую область. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что по целям отработала система противовоздушной обороны. В результате происшествия никто не пострадал.

Гладков также сообщал, что за 2 ноября Вооруженные силы Украины атаковали приграничные села из минометов. Также удары были нанесены при помощи дронов со взрывчаткой и беспилотников самолетного типа. Наибольшее количество прилетов зафиксировано в селе Терезовка Шебекинского городского округа. ВСУ атаковали его с минометов. В результате атак никто не пострадал. Информация о разрушениях также не приводится.