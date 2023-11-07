Шесть человек погибли при обстреле Донецка со стороны Украины Кулемзин сообщил о шести погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Шесть человек погибли при обстреле центра Донецка со стороны ВСУ, заявил мэр Алексей Кулемзин. По его словам, произошло прямое попадание в здание Управления труда и соцзащиты, в результате чего обрушились перекрытия.

По предварительным данным, в результате обстрела Ворошиловского района по ул. Челюскинцев произошло прямое попадание в здание Управления труда и социальной защиты населения, обрушены перекрытия. Шесть человек погибли, — написал мэр.

Советник главы ДНР Ян Гагин добавил, что в результате обстрела было практически полностью разрушено здание, передает РИА Новости. В настоящий момент спасатели эвакуируют граждан, способных передвигаться самостоятельно.

По предварительной информации, обстрел велся с применением ракетной системы залпового огня HIMARS. На месте происшествия были обнаружены характерные ромбовидные осколки.

Ранее источник в оперативных службах Донецкой Народной Республики сообщил, что в результате обстрела пострадали по меньшей мере шесть человек. Некоторые граждане до сих пор остаются под завалами. По предварительной информации, под обстрел также попали корреспонденты РИА Новости. Они не пострадали.