Не менее шести человек пострадали при обстреле ВСУ центра Донецка

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Как минимум шесть человек пострадали при обстреле Вооруженными силами Украины центра Донецка, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Донецкой Народной Республики. Удар пришелся по зданию, в котором находились люди.

По предварительным данным, пострадали не менее шести человек. В одном из зданий находились люди. Не исключено, что под завалами кто-то есть, — говорится в сообщении.

По данным РИА Новости, под обстрел попали также и корреспонденты агентства. Уточняется, что журналисты не пострадали. По предварительным данным, по центру города было выпущено не менее пяти снарядов из РСЗО. В небе можно было заметить следы работы ПВО.

Ранее сообщалось об обстреле ВСУ села Дроновка Грайворонского городского округа Белгородской области. В результате атаки никто не пострадал, однако повреждения получило одно частное домовладение. В нем выбиты окна, посечены кровля и забор.

Накануне ВСУ пытались атаковать Ростовскую область. Система противовоздушной обороны отработала по воздушным целям в зоне специальной военной операции. Как заявил губернатор региона Василий Голубев, происшествий в области нет.