Система ПВО сработала в Ростовской области Голубев: система ПВО в Ростовской области отработала по целям в зоне СВО

Фото: МО РФ

Система противовоздушной обороны (ПВО) отработала по воздушным целям в зоне СВО, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram. По его словам, происшествий в области нет.

В 16:25 наши военные работали по воздушным целям в зоне спецоперации. Происшествий на территории Ростовской области не зафиксировано. Просьба сохранять спокойствие, — написал он.

5 ноября система ПВО перехватила беспилотник над Стародубским муниципальным округом Брянской области. По данным главы региона Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет.

Украина в ночь на 4 ноября предприняла новую попытку атаковать беспилотниками объекты на территории России. По данным Минобороны РФ, российские системы ПВО за ночь уничтожили четыре дрона ВСУ над Курской и Белгородской областями.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ сбили вечером 3 ноября над Белгородской областью. По данным Минобороны РФ, украинский БПЛА был перехвачен средствами ПВО.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков привел данные об атаках ВСУ на Белгородскую область 2 ноября. Глава региона сообщил, что приграничные с Украиной села были атакованы ВСУ из минометов, а также при помощи дронов со взрывчаткой и беспилотников самолетного типа.