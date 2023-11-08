ВСУ открыли огонь сразу по трем районам Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли три района Курской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли сразу три района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. По его словам, атакованы были села Успеновка и Горналь, а также территория Рыльского района. В результате происшествия никто не пострадал.

Сегодня днем со стороны Украины обстреляны сразу 3 района Курской области. В селе Успеновка Кореневского района зафиксировано 4 прилета. К счастью, никто из жителей не пострадал. В результате повреждения в 3 домовладениях: в одном это окна, в других — забор и ворота, — сообщил Старовойт.

Обстоятельства обстрела устанавливаются, продолжается подомовой обход. Губернатор пообещал, что власти помогут гражданам в восстановлении испорченного имущества.

Ранее начальник Главного управления боевых ударных систем Генштаба ВСУ бригадный генерал Сергей Баранов заявил, что Украина готовится к нанесению масштабных ударов по регионам России. По его словам, атаки будут направлены на приграничные области и Крым. Генерал также добавил, что в последнее время ВСУ начали активнее применять беспилотники. Это обстоятельство он связал с грядущим изменением погодных условий.