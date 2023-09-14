Госдеп оценил результаты встречи Путина и Ким Чен Ына Госдеп: США пока не увидели результатов переговоров Путина и Ким Чен Ына

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

США пока не увидели всех результатов переговоров президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер в ходе брифинга. Встреча глав двух государств прошла 13 сентября на космодроме Восточный.

Мы не видели всех заявлений по этой встрече, равно как и всех результатов по итогам этой встречи, — сказал Миллер.

Также он подчеркнул, что результаты переговоров России и Северной Кореи по «программам, которые могли бы нарушить резолюции Совета Безопасности ООН вызывают беспокойство». Ким Чен Ын приехал в Россию по личному приглашению Путина.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе и двусторонним отношениям. Также он отметил, что у РФ и КНДР много совместных интересных проектов, в том числе в сфере транспортного сообщения, логистики, возобновлении работы морского порта. Кроме того, России есть что предложить Северной Корее в сфере сельского хозяйства.

Песков в свою очередь назвал переговоры Путина и Ким Чен Ына очень важными и содержательными. Он рассказал, что Пхеньян планирует сотрудничать с Москвой в сфере авиации, транспорта и инфраструктуры.