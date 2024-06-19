Главу WADA вызвали в Конгресс США после конфликта с USADA

Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Витольд Банька

Конгресс США вызвал на слушания по теме «Изучение антидопинговых мер в преддверии Олимпийских игр 2024 года» главу Всемирного антидопингового агентства Витольда Баньку, сообщается на сайте комитета по энергетике и торговле палаты представителей США. Слушания пройдут на фоне обвинений в сокрытии применения допинга китайскими пловцами.

Члены палаты представителей в мае обратились в Международный олимпийский комитет (МОК) и Минюст США с просьбой начать расследование из-за сокрытия допинга у пловцов из КНР в 2021 году. Конгрессмены подозревают Пекин в «широкой государственной стратегии по нечестной конкуренции» на Олимпиаде. Они сравнили ситуацию с допинговым скандалом в российском спорте.

Помимо Баньки на слушаниях 25 июня будут присутствовать глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт, четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Эллисон Шмитт и 23-кратный олимпийский чемпион в этой дисциплине Майкл Фелпс.

Олимпийские спортсмены посвящают годы своей жизни совершенствованию своего мастерства, чтобы представлять США на мировой арене. Они, как и спортсмены из любой другой страны, заслуживают того, чтобы соревноваться на равных условиях, где нет запрещенных препаратов, — отметили инициаторы слушаний Морган Гриффит и Кэти Макморрис-Роджерс.

Ранее глава WADA заявил, что Антидопинговое агентство Соединенных Штатов демонстрирует лицемерие в истории с положительными результатами допинг-тестов у китайских пловцов. Он обвинил агентство в проведении кампании по клевете. Банька подчеркнул, что спортсмены заслуживают справедливой антидопинговой системы.