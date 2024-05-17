Глава WADA обвинил Антидопинговое агентство США в лицемерии

Фото: Darek Delmanowicz/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Витольд Банька

Антидопинговое агентство Соединенных Штатов демонстрирует лицемерие в истории с положительными результатами допинг-тестов у китайских пловцов, заявил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька. Он обвинил агентство в проведении кампании по клевете. Банька подчеркнул, что спортсмены заслуживают справедливой антидопинговой системы, передает ТАСС.

Американские спортсмены, как и спортсмены во всем мире, заслуживают справедливой антидопинговой системы в своих странах и в тех странах, где они соревнуются, и я считаю, что они заслуживают большего, чем эти политические игры, — заявил глава WADA.

Он обратил внимание, что почти каждый пятый американский спортсмен, участвовавший в чемпионате мира по легкой атлетике 2022 года в Юджине, не прошел ни одного внесоревновательного тестирования. По словам Баньки, он планирует сотрудничать с властями США для укрепления антидопинговой системы в стране и во всем мире.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах прокомментировал дело о пойманных на допинге пловцах из Китая, которых допустили до участия в Олимпиаде. По его словам, МОК выражает полное доверие Всемирному антидопинговому агентству и указанным им правилам контроля.