Эпидемиолог США спрогнозировал появление нового штамма после «омикрона»

Быстрое распространение в мире «омикрон»-штамма практически гарантирует, что это не последняя версия коронавируса, заявил специалист в области инфекционных заболеваний из Бостонского университета Леонардо Мартинес. По его мнению, контагиозность «омикрона» увеличивает вероятность того, что он сохранится среди людей с ослабленной иммунной системой, что даст вирусу больше времени для развития мощных мутаций, пишет Associated Press.

Приготовьтесь выучить ещё больше греческих букв. <...> Чем быстрее распространяется «омикрон», тем больше возможностей для мутаций, потенциально приводящих к большему количеству вариантов, — сказал учёный.

Эпидемиолог предупреждает, что нет гарантий того, что последующие штаммы коронавируса будут переноситься легче. Помимо этого, он опасается, что существующие вакцины будут бессильны против эволюционирующей инфекции.

Мартинес также считает, что «омикрон» продолжит одновременно атаковать и привитых, и непривитых людей: заражать тех, у кого ранее был диагностирован COVID-19, и вызывать «прорывные инфекции» у вакцинированных. Кроме того, по его мнению, «омикрон» будет способен возвращаться к человеку после заражения животных или заражать людей «двойными инфекциями».

В то же время он выразил надежду, что со временем «омикрон» станет более мягким и люди будут переносить его как простуду.

Ранее главный внештатный специалист по медпрофилактике Минздрава Свердловской области кандидат медицинских наук Александр Харитонов заявил, что распространение штамма «омикрон» является последней серьёзной волной коронавируса. В дальнейшем инфекция станет вполне управляемой. По его словам, в России против этой разновидности COVID уже выстроена хорошая «стена», а её высота зависит от самих россиян — чем больше граждан вакцинируется, тем лучше будет защита.