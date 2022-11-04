Антонов: сотрудники Госдепа принимают дипломатов РФ на скамейке у здания

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Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что сотрудники Госдепа отказываются принимать российских дипломатов, а если и делают это — то возле здания на скамейке. Такое отношение американских коллег Антонов назвал неприемлемым и добавил, что сейчас общение с ними ведется по переписке, сообщает РИА Новости.

Вообще, контактов по сути дела нет. Есть фрагментарные контакты, когда приходят указания из Москвы или есть решение руководства США передать нам документ. Отмечу, что эти контакты в основном проходят по линии посольства и Белого дома, — рассказал дипломат.

При этом, отметил Антонов, в России американских дипломатов принимают.

Выборы в конгресс вряд ли изменят отношение к россиянам. Посол считает, что русофобский консенсус сохранится вне зависимости от результатов выборов, так как в конгрессе сформировался консенсус о «токсичности русских», который мешает контактам по любой линии.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что механизм ценовых ограничений, который США и их союзники намерены опробовать на российской нефти, может позже распространиться на другие интересующие Запад товары. При успехе нынешней инициативы потолок цен могут ввести на газ и металлы.