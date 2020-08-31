Театр Наций подготовил более десяти премьер в новом сезоне

https://static.news.ru/photo/b4b07418-eb9a-11ea-bf61-fa163e074e61_660.jpg Сцена из спектакля «Лекарь поневоле» Фото: theatreofnations.ru

Государственный театр наций планирует выпустить более десяти премьер в новом сезоне, который откроется 1 сентября. В первые два дня осени будет показан спектакль Олега Долина «Лекарь поневоле».

Художественный руководитель Евгений Миронов рассказал, что среди новых представлений театр подготовил «Разбитый кувшин» в постановке Тимофея Кулябина, который пройдёт 3 и 4 сентября, и «Страсти по Фоме» Евгения Марчелли. Его покажут 7 и 8 сентября, передаёт РИА Новости.

Мы не только покажем спектакли, отменившиеся из-за короновируса весной и летом, но и продолжим работать над всеми нашими планами, включая международные, — сказал Миронов.

С 20 по 23 ноября площадка проведёт два крупных региональных фестиваля: фестиваль театров малых городов России и Театр Наций FEST. Первый пройдёт в Крыму, Удмуртии, Пермском крае, Ростовской области, Алтайском крае и Московской области. Второй впервые состоится в Ноябрьске с 9 по 11 октября и традиционно — в Тобольске с 20 по 23 ноября.

Как писал NEWS.ru, московский театр «Гоголь-центр» проведёт трансляцию открытия сезона в режиме онлайн. Первым представлением будет бесплатная благотворительная акция «Концерт врачам», которая пройдёт 6 сентября.