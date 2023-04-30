Представлявшая Югославию и США Моника Селеш является легендой тенниса. Она девять раз выигрывала турниры «Большого шлема», долгое время была первой ракеткой мира и имела миллионы поклонников. Однако жизнь спортсменки могла оборваться ровно 30 лет назад, когда на теннисистку прямо на корте напал фанат с разделочным ножом. Рассказываем подробнее об этой страшной истории, которая не позволила Селеш полностью реализовать свой потенциал.
Селеш в юном возрасте ворвалась в элиту мирового тенниса
Уже в возрасте 9 лет Моника выиграла юношеский чемпионат страны, в котором выступали соперницы на два-три года старше, а в следующем сезоне победила на первенстве Европы среди сверстников. Ради дальнейшего прогресса семья Селеш переехала в США, а уже в 15 лет спортсменка дебютировала на «Ролан Гаррос»-1988, где сходу смогла дойти до полуфинала. Свой стартовый сезон югославка завершила на шестом месте в мировом рейтинге.
Уже в следующем году Селеш выиграла «Ролан Гаррос», став самой молодой победительницей турнира в истории. Рекорд держится до сих пор. С 1991-го по 1993-й Моника выдала сумасшедшую серию, в которую уложились победы в 22 турнирах (из них 7 — «Большого шлема»). Лишь одна теннисистка могла похвастаться такой же сумасшедшей коллекцией к 20 годам.
Главной соперницей Селеш была немка Штеффи Граф
Имя этой спортсменки — Штеффи Графф. Немка была моложе югославки на четыре года и чуть раньше начала доминировать на мировой арене. Ей не было равных, пока на горизонте не появилась Селеш, отнявшая у Графф корону. В тот самый звездный период карьеры представительницы Югославии спортсменки трижды встретились в финалах турниров «Большого шлема», дважды победила Селеш. Кроме того, Моника сместила Графф с первой строчки рейтинга WTA и на протяжении двух лет, за исключением четырех недель, не покидала ее.
Легендарное противостояние оборвало нападение на Селеш
В 2008 году на сайте WTA был проведен опрос, по результатам которого болельщики признали противостояние Графф и Селеш самым увлекательным в женском теннисе за последние 30 лет. И это несмотря на то, что дуэль закончилась фактически в апреле 1993-го. Югославка играла на турнире в Гамбурге против болгарки Магдалены Малеевой и после победы в первом сете вела во втором со счетом 4:3. Встреча должна была завершиться очередной победой Селеш, но в ход событий вмешался немецкий болельщик по имени Гюнтер Пархе.
Во время перерыва между геймами он подбежал вплотную к скамейке Селеш и ударил спортсменку в спину небольшим разделочным ножом. Та отреагировала на нападение лишь спустя несколько секунд.
«Внезапно появилось острое жжение слева, от которого по спине раскатилась боль. Крик — скорее животный, чем человеческий. Я с трудом узнала, что издала его я. Я посмотрела через левое плечо и увидела мужчину в кепке, который двумя руками держал окровавленный нож. Он поднял руки над головой, чтобы нанести еще один удар», — писала Моника несколько лет спустя в своей книге.
К счастью, второго удара не произошло, болельщика общими усилиями скрутили секьюрити и другие зрители, а Селеш на скорой увезли в больницу. Врачи констатировали, что Монике повезло, так как нож вошел в тело всего на полтора сантиметра, не задел позвоночник и жизненно важные органы. На полное восстановление от травмы должно было уйти около трех месяцев.
Нападавший отделался принудительным лечением
Пархе страдал психическим расстройством, был безработным и фанател от Графф. Он постоянно писал теннисистке, дарил ей подарки и признался, что решился на нападения на Селеш именно из-за своего кумира. Задумка немца была простой: он хотел нанести Монике травмы, несовместимые с продолжением карьеры, что помогло бы Графф вернуться на первую строчку рейтинга WTA и продолжить штамповать победы.
Приговор Пархе оказался удивительно мягким: мужчина получил два года условно, был отпущен прямо в зале суда, а единственным ограничением для него стало принудительное лечение, которое он проходил амбулаторно. Селеш была вне себя от такого решения суда. Она даже подала апелляцию, которую не удовлетворили.
«О чем это говорит миру? Он признал, что преследовал меня, потом ударил ножом, а теперь суд утверждает, что ему не нужно сидеть в тюрьме за заранее спланированное преступление. Он может дальше жить, как жил, а я не могу, потому что до сих пор восстанавливаюсь от нападения, которое могло меня убить», — заявила Селеш.
После нападения Селеш столкнулась с психологическими проблемами
Физическое здоровье молодой теннисистки быстро пришло в норму, однако удар по психике оказался гораздо серьезнее. Селеш мучили ночные кошмары, она боялась выходить из дома и приняла решение приостановить карьеру. Вне тенниса она находилась на протяжении двух лет. Все это время спортсменка работала с психологом, ей также очень помогал отец.
Летом 1995 года Селеш наконец вернулась я на корт
WTA принял беспрецедентное решение и вернула спортсменку на первое место в рейтинге — ту строчку, где она находилась до нападения. Правда, теперь первенство с ней делила Граф.
После возвращения Селеш выиграла только один турнир «Большого шлема»
В августе 1995-го Селеш выиграла турнир в Торонто, а осенью добралась до финала US Open, где уступила все той же Граф. Через несколько месяцев Моника первенствовала на Australian Open, и этот турнир оказался ее последним выигранным мэйджором в карьере. Селеш сохранила технические навыки, но потеряла уверенность в себе. Часто во время матчей она садилась в пол-оборота к трибунам, боясь оказаться спиной к зрителям.
В 1998-м году от рака умер отец Селеш, это потрясение нанесло решающий удар по карьере теннисистки. Она не смогла оправиться от смерти самого близкого человека в ее жизни: результаты Моники стремительно падали, из-за желания заесть стресс у нее появился лишний вес. Последней вспышкой стала бронза на Олимпиаде-2000 в Сиднее, а с 2003-го спортсменка перестала выступать на профессиональных турнирах. В 2009-м Монику включили в Международный зал теннисной славы, однако ее карьера точно могла бы быть гораздо более яркой.