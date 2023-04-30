«Крик был нечеловеческим»: как безумный фанат едва не зарезал Монику Селеш 30 лет назад на теннисистку напали с ножом прямо на корте. Ее карьера была разрушена

Фото: imago sportfotodienst/ТАСС

Моника Селеш

Представлявшая Югославию и США Моника Селеш является легендой тенниса. Она девять раз выигрывала турниры «Большого шлема», долгое время была первой ракеткой мира и имела миллионы поклонников. Однако жизнь спортсменки могла оборваться ровно 30 лет назад, когда на теннисистку прямо на корте напал фанат с разделочным ножом. Рассказываем подробнее об этой страшной истории, которая не позволила Селеш полностью реализовать свой потенциал.

Селеш в юном возрасте ворвалась в элиту мирового тенниса

Уже в возрасте 9 лет Моника выиграла юношеский чемпионат страны, в котором выступали соперницы на два-три года старше, а в следующем сезоне победила на первенстве Европы среди сверстников. Ради дальнейшего прогресса семья Селеш переехала в США, а уже в 15 лет спортсменка дебютировала на «Ролан Гаррос»-1988, где сходу смогла дойти до полуфинала. Свой стартовый сезон югославка завершила на шестом месте в мировом рейтинге.

Фото: imago sportfotodienst/ТАСС Моника Селеш

Уже в следующем году Селеш выиграла «Ролан Гаррос», став самой молодой победительницей турнира в истории. Рекорд держится до сих пор. С 1991-го по 1993-й Моника выдала сумасшедшую серию, в которую уложились победы в 22 турнирах (из них 7 — «Большого шлема»). Лишь одна теннисистка могла похвастаться такой же сумасшедшей коллекцией к 20 годам.

Главной соперницей Селеш была немка Штеффи Граф

Имя этой спортсменки — Штеффи Графф. Немка была моложе югославки на четыре года и чуть раньше начала доминировать на мировой арене. Ей не было равных, пока на горизонте не появилась Селеш, отнявшая у Графф корону. В тот самый звездный период карьеры представительницы Югославии спортсменки трижды встретились в финалах турниров «Большого шлема», дважды победила Селеш. Кроме того, Моника сместила Графф с первой строчки рейтинга WTA и на протяжении двух лет, за исключением четырех недель, не покидала ее.

Легендарное противостояние оборвало нападение на Селеш

В 2008 году на сайте WTA был проведен опрос, по результатам которого болельщики признали противостояние Графф и Селеш самым увлекательным в женском теннисе за последние 30 лет. И это несмотря на то, что дуэль закончилась фактически в апреле 1993-го. Югославка играла на турнире в Гамбурге против болгарки Магдалены Малеевой и после победы в первом сете вела во втором со счетом 4:3. Встреча должна была завершиться очередной победой Селеш, но в ход событий вмешался немецкий болельщик по имени Гюнтер Пархе.

Во время перерыва между геймами он подбежал вплотную к скамейке Селеш и ударил спортсменку в спину небольшим разделочным ножом. Та отреагировала на нападение лишь спустя несколько секунд.

Фото: imago images/Norbert Schmidt/Global Look Press Моника Селеш во время нападения на корте

«Внезапно появилось острое жжение слева, от которого по спине раскатилась боль. Крик — скорее животный, чем человеческий. Я с трудом узнала, что издала его я. Я посмотрела через левое плечо и увидела мужчину в кепке, который двумя руками держал окровавленный нож. Он поднял руки над головой, чтобы нанести еще один удар», — писала Моника несколько лет спустя в своей книге.

К счастью, второго удара не произошло, болельщика общими усилиями скрутили секьюрити и другие зрители, а Селеш на скорой увезли в больницу. Врачи констатировали, что Монике повезло, так как нож вошел в тело всего на полтора сантиметра, не задел позвоночник и жизненно важные органы. На полное восстановление от травмы должно было уйти около трех месяцев.

Нападавший отделался принудительным лечением

Пархе страдал психическим расстройством, был безработным и фанател от Графф. Он постоянно писал теннисистке, дарил ей подарки и признался, что решился на нападения на Селеш именно из-за своего кумира. Задумка немца была простой: он хотел нанести Монике травмы, несовместимые с продолжением карьеры, что помогло бы Графф вернуться на первую строчку рейтинга WTA и продолжить штамповать победы.

Приговор Пархе оказался удивительно мягким: мужчина получил два года условно, был отпущен прямо в зале суда, а единственным ограничением для него стало принудительное лечение, которое он проходил амбулаторно. Селеш была вне себя от такого решения суда. Она даже подала апелляцию, которую не удовлетворили.

Фото: imago/Oliver Hardt/Global Look Press Моника Селеш

«О чем это говорит миру? Он признал, что преследовал меня, потом ударил ножом, а теперь суд утверждает, что ему не нужно сидеть в тюрьме за заранее спланированное преступление. Он может дальше жить, как жил, а я не могу, потому что до сих пор восстанавливаюсь от нападения, которое могло меня убить», — заявила Селеш.

После нападения Селеш столкнулась с психологическими проблемами

Физическое здоровье молодой теннисистки быстро пришло в норму, однако удар по психике оказался гораздо серьезнее. Селеш мучили ночные кошмары, она боялась выходить из дома и приняла решение приостановить карьеру. Вне тенниса она находилась на протяжении двух лет. Все это время спортсменка работала с психологом, ей также очень помогал отец.

Летом 1995 года Селеш наконец вернулась я на корт

WTA принял беспрецедентное решение и вернула спортсменку на первое место в рейтинге — ту строчку, где она находилась до нападения. Правда, теперь первенство с ней делила Граф.

После возвращения Селеш выиграла только один турнир «Большого шлема»

В августе 1995-го Селеш выиграла турнир в Торонто, а осенью добралась до финала US Open, где уступила все той же Граф. Через несколько месяцев Моника первенствовала на Australian Open, и этот турнир оказался ее последним выигранным мэйджором в карьере. Селеш сохранила технические навыки, но потеряла уверенность в себе. Часто во время матчей она садилась в пол-оборота к трибунам, боясь оказаться спиной к зрителям.

Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Моника Селеш в 2018 году

В 1998-м году от рака умер отец Селеш, это потрясение нанесло решающий удар по карьере теннисистки. Она не смогла оправиться от смерти самого близкого человека в ее жизни: результаты Моники стремительно падали, из-за желания заесть стресс у нее появился лишний вес. Последней вспышкой стала бронза на Олимпиаде-2000 в Сиднее, а с 2003-го спортсменка перестала выступать на профессиональных турнирах. В 2009-м Монику включили в Международный зал теннисной славы, однако ее карьера точно могла бы быть гораздо более яркой.