https://static.news.ru/photo/e2aafd8a-4a27-11ea-a968-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Российские технологии позволяют создать атомные турбинные генераторы с технологией дронов и затем первую беспилотную атомную подводную лодку. У США нет таких технологий. Об этом сообщил Forbes.

Издание отмечает, что не только США не обладает такими технологиями, но и Европа.

Автор объясняет, что у атомных подводных беспилотников есть свои преимущества и недостатки, однако выиграть гонку по созданию таких дронов может на данный момент только Россия.

Сейчас ВМС США имеет превосходство по количеству людей на борту подводной лодки. Это позволяет американским подводным лодкам находится в море дольше, чем российские. Но мир меняется, на первый план выходят робототехнические достижения и в будущем наличие беспилотников может стать сильным преимуществом.

Дроны могут уступать по возможностям существующих субмарин, однако они будут стоить дешево и могут быть прекрасным расходным материалов в продолжительным миссиях.

Автор приводит в пример российскую автономная торпеда «Посейдон», которую многие называют беспилотником, но это не так. «Посейдон» — это оружие, она не может выполнять функции подводной лодки, только достигнуть цель.

Также автор называет автономный атомный турбинный генератор, который может разгрузить обязанности команды на подводной лодки или вовсе обойтись без неё.

Подчеркивается, что американские разработки учитывали наличие команды на борту подводной лодки, поэтому Запад потратит большие средства на создание подобных технологий.

Автор заключает, что пока не понятно хорошо это или плохо, но это факт.

Ранее NEWS.ru писал о том, что вице-адмирал США Эндрю «Вуди» Льюис рассказал, что американский флот не чувствует себя в безопасности вблизи подводных лодок России.