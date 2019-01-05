Зидан собрался в «Ювентус»

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Зинедин Зидан

Французский специалист Зинедин Зидан может продолжить тренерскую карьеру в итальянском «Ювентусе». Сейчас команду возглавляет Массимилиано Аллегри.

По информации Mundo Deportivo, итальянец собирается покинуть свой пост по окончании сезона, хотя его контракт рассчитан до лета 2020-го. Возможным преемником называется Зидан, который не раз изъявлял желание стать главным тренером туринцев.

В летнее трансферное окно в «Ювентус» перешёл португальский нападающий Криштиану Роналду. Он покинул мадридский «Реал», с которым Зидан три раза подряд выиграл Лигу чемпионов. При этом в последний раз это случалось в прошедшем сезоне.

Аллегри работает в «Ювентусе» с июля 2014 года. Вместе с итальянским специалистом туринцы четыре раза становились чемпионами страны, четырежды выигрывали Кубок Италии и становились обладателями Суперкубка.

Как писал News.ru, Бэйлу отказали в статусе лидера «Реала».