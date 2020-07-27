«Есть некая грусть»: Туктамышева рассказала о расставании с Лазукиным

https://static.news.ru/photo/8bec7168-cffb-11ea-a38c-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Туктамышева и Андрей Лазукин Фото: liza_tuktik/instagram.com

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева привыкла к новому для себя положению — быть одной — после расставания с фигуристом Андреем Лазукиным. Пара встречалась около пяти лет, однако в феврале в отношениях была поставлена точка.

По её словам, решение «было осознанно, это было обоюдно».

Конечно, когда люди так долго встречаются, в любом случае есть некая грусть, наверное, что пришлось сделать какие-то определенные действия, — сказала Туктамышева в блоге, опубликованном на сайте Первого канала.

Она отметила, что в отношениях поначалу возникает влюбленность. На этом этапе рядом с любимым человеком хочется быть постоянно. Впоследствии людям просто становится комфортно друг с другом. Однако далеко не всегда это любовь.

Фигуристка добавила, что отношения не мешали ей и Лазукину в профессиональном плане. Наоборот, они всегда поддерживали друг друга. Тем не менее для обоих это пройденный этап.

Ранее, как писал NEWS.ru, Туктамышева опубликовала в Instаgram список из шести пунктов, которые она хотела бы выполнить за свою жизнь. Спортсменка рассказала, что намерена прыгнуть с парашютом, выучить итальянский язык, увидеть китов в океане, сходить на концерт любимого исполнителя, выпустить свою собственную коллекцию одежды и отправиться в путешествие по Африке.