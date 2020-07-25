«Спартак» поиронизировал над VAR

https://static.news.ru/photo/fd6ef272-cf72-11ea-9a1c-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Новую шутку в адрес системы видеопомощи арбитрам (VAR) опубликовала пресс-служба московского «Спартака» в официальном Twitter-аккаунте.
Ранее руководство «Спартака» неоднократно жаловалось на судейство в своих матчах с другими командами. Отмечается, что команда заняла седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 39 очков в 30 матчах.
Идём на рекорд: семь дней без отменённых голов «Спартака» после просмотра VAR, — сказано в публикации.
Ранее владелец московского «Спартака» Леонид Федун после проигранного полуфинального матча Кубка России с «Зенитом» заявил о претензиях к судейству с помощью VAR.
Как писал NEWS.ru, VAR помогает бороться с ошибками арбитров РПЛ. Об этом заявил глава департамента судейства Российского футбольного союза (ДС РФС) Виктор Кашшаи в ответ на озвученные журналистами претензии фанатов и руководства «Спартака».