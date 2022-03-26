Россиянин Расулов отобрал титул чемпиона ACA у американца Джонсона

В Грозном прошёл турнир ACA 138, в рамках которого состоялись три титульных поединка. Встречи были проведены в тяжёлом, полусреднем и легчайшем весах. По итогам боёв чемпионами стали Салимгерей Расулов, Абубакар Вагаев и Олег Борисов. Каждый из бойцов получил бонус в размере $150 тысяч.

Россиянин Салимгерей Расулов отобрал титул чемпиона ACA у американца Тони Джонсона, который ранее провёл три успешных защиты пояса. Расулов, бывший чемпион лиги ACB, сумел нокаутировать соперника в первом раунде. Таким образом, 35-летний спортсмен вновь стал чемпионом спустя пять лет.

Также победил 37-летний уроженец Костромы Олег Борисов. Он отобрал титул чемпиона ACA у представителя Махачкалы Магомеда Бибулатова, для которого эта была первая защита титула. Борисов третий раз в карьере дрался за пояс чемпиона организации, но впервые сумел добиться победы.

Главным событием турнира стала встреча Абубакара Вагаева и Устармагомеда Гаджидаудова. Поединок носил конкурентный характер и в итоге прошёл всю дистанцию. За счёт более качественной борьбы победу раздельным судейским решением одержал действующий чемпион ACA Вагаев.

Перед турниром российский боец Иван Штырков в разговоре с NEWS.ru поделился ожиданиями от поединка за звание чемпиона ACA в тяжёлом весе между американцем Тони Джонсоном и россиянином Салимгереем Расуловым.