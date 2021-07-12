Олимпийский чемпион Махов дисквалифицирован на четыре года за допинг

Российский борец Билял Махов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок его отстранения от соревнований отчитывается с 27 января 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Махов
В феврале прошлого года сообщалось, что в допинг-пробе спортсмена был найден запрещённый препарат.
Махов является Олимпийским чемпионом 2012 года и трёхкратным чемпионом мира по вольной борьбе.
Ранее сообщалось, что легкоатлет Александр Хютте был задержан с наркотиками в Санкт-Петербурге. По словам спортсмена, он заказал запрещённые вещества в Интернете.