Олимпийский чемпион Махов дисквалифицирован на четыре года за допинг

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Российский борец Билял Махов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок его отстранения от соревнований отчитывается с 27 января 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Махов дисквалифицирован за нарушение п. 2.1 правил («Наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»).

В феврале прошлого года сообщалось, что в допинг-пробе спортсмена был найден запрещённый препарат.

Махов является Олимпийским чемпионом 2012 года и трёхкратным чемпионом мира по вольной борьбе.

Ранее сообщалось, что легкоатлет Александр Хютте был задержан с наркотиками в Санкт-Петербурге. По словам спортсмена, он заказал запрещённые вещества в Интернете.