Моуринью отказали в возможности тренировать «Рубин»

Бывший футболист «Рубина» Олег Кузьмин поделился мнением по поводу возможности экс-главного тренера «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Жозе Моуринью тренировать российский клуб.
«В данный момент — вряд ли», — ответил Кузьмин на вопрос, «потянет» ли португалец «Рубин».
Он добавил, что не исключает переезда специалиста в Россию в будущем. Видео появилось в Twitter.
Олег Кузьмин: «Моуринью не потянет «Рубин» pic.twitter.com/X8T7fV8XH3— Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) 20 декабря 2018 г.
18 декабря 2018 года «Манчестер Юнайтед» уволил Жозе Моуринью, писал News.ru. Команда, набрав 26 очков в 17 турах, занимает шестое место в Английской премьер-лиге (АПЛ). Его место занял Уле Гуннар Сульшер. Соглашение рассчитано до конца сезона.