Моуринью отказали в возможности тренировать «Рубин»

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Жозе Моуринью

Бывший футболист «Рубина» Олег Кузьмин поделился мнением по поводу возможности экс-главного тренера «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Жозе Моуринью тренировать российский клуб.

«В данный момент — вряд ли», — ответил Кузьмин на вопрос, «потянет» ли португалец «Рубин».

Он добавил, что не исключает переезда специалиста в Россию в будущем. Видео появилось в Twitter.

18 декабря 2018 года «Манчестер Юнайтед» уволил Жозе Моуринью, писал News.ru. Команда, набрав 26 очков в 17 турах, занимает шестое место в Английской премьер-лиге (АПЛ). Его место занял Уле Гуннар Сульшер. Соглашение рассчитано до конца сезона.