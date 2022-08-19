Экс-тренер сборной России по биатлону: Европе все равно, что русских нет Экс-тренер сборной России по биатлону Пихлер: Европе все равно, что русских нет

Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Логинов

Бывший старший тренер женской сборной РФ по биатлону, немец Вольфганг Пихлер рассказал об отношении в Европе к отсутствию российских спортсменов на турнирах. В разговоре с Metaratings.ru он выразил мнение, что европейцы не переживают из-за этого.

При этом Европе всё равно, что на соревнованиях нет России. Множество зрителей и так придут на стадион и окунутся в атмосферу праздника. То же самое касается и телевидения. Но для российских спортсменов важно соревноваться и сохранять различные турниры. У них нет другого выхода. Также спортсменам нужно где-то зарабатывать деньги, — сказал Пихлер.

Специалист добавил, что если в России не будет никаких соревнований, развитие спорта остановится.

2 марта стало известно о том, что российские биатлонисты и официальные лица отстранены от международных соревнований решением Исполнительного совета Международного союза биатлонистов (IBU). 29 марта IBU приостановил членство CБР и Белорусской федерации биатлона.

Также в марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российские команды и российских спортсменов от участия международных соревнованиях из-за специальной военной операции России на территории Украины.