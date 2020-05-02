Билл Бомонт переизбран президентом Международной федерации регби

https://static.news.ru/photo/fc547646-8c88-11ea-b8aa-fa163e074e61_660.jpg Билл Бомонт Фото: AINPHO/Billy Stickland/Global Look Press

Большинством голосов в первом туре Билла Бомонта переизбрали на новый четырёхлетний срок на пост президента Международной федерации регби. Также был утверждён состав участников исполкома организации, в него вошли семь новых представителей.

Мы должны реализовать стратегию возвращения регби после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Приоритет в новой стратегии будет отведён благополучию игроков, — цитирует пресс-служба федерации Бомонта.

Уточняется, что новое руководство приступит к исполнению обязанностей 12 мая.

Как писал NEWS.ru, старт Континентальной клубной регбийной лиги (ККРЛ) перенесён из-за распространения коронавируса. О решении, которое было принято на совете директором турнира, сообщила Федерация регби России. Первые матчи турнира должны были пройти 4 и 5 апреля.