Зюганов раскритиковал Жириновского за предложение «раскопать некрополь»

https://static.news.ru/photo/b8cdf2b4-fcf7-11ea-bf88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов назвал лидера ЛДПР Владимира Жириновского провокатором, комментируя идею последнего о переносе захоронений с Красной площади в Москве.

Жириновский ранее заявил, что захоронениям не место на главной площади страны. Лидер ЛДПР отметил, что место, «где играют в футбол, хоккей» и где проходят «ярмарки, праздники, концерты» не стоит превращать в кладбище. При этом он подчеркнул, что захоронения нужно только перенести, а не уничтожить.

Как передаёт РБК, Зюганов высказался категорически против подобных инициатив, звучащих в год 75-летия Победы.

Что предлагает господин Жириновский? Прийти на Красную площадь и раскопать некрополь, где 30 с лишним маршалов и генералов, обеспечивших нашу победу. Это ещё один провокатор с самыми последними словами, — сказал председатель КПРФ.

Ранее нью-йоркский художник Дэвид Датуна заявил, что намерен построить в Вашингтоне копию Мавзолея Ленина, а также выкупить у России тело вождя, писал NEWS.ru. Для этого он готов собрать более $1 млрд.