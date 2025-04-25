Юрист раскрыл нюансы дела задержанной в Киргизии сотрудницы Русского дома Юрист Русяев: судьба сотрудницы Русского дома в Киргизии зависит от дипломатов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Судьба задержанной сотрудницы Русского дома в Бишкеке Натальи Секериной зависит от дипломатов, заявил NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев. По словам юриста, вопрос выдачи Секериной в данном случае выходит за границы юриспруденции.

В ближайшие недели многое будет зависеть от содержания материалов следствия, которые пока не преданы гласности, и от степени вовлеченности российских дипломатических структур. Практика показывает, что в подобных случаях, особенно если затронуты сотрудники культурных учреждений, процесс часто выходит за рамки обычной уголовной процедуры, становясь частью двусторонней дипломатической динамики. Будет ли в этом случае использован механизм выдачи — вопрос, напрямую связанный не только с юриспруденцией, но и с тем, как именно две страны решат обостренную ситуацию, — сказал Русяев.

Он добавил, что передача Секериной России теоретически возможна, так как между двумя странами действует договор от 1992 года о правовой помощи по уголовным делам. По словам юриста, он позволяет передавать лиц для привлечения к уголовной ответственности либо для исполнения приговора.

Однако в договоре есть ограничения: если лицо, подлежащее выдаче, является гражданином страны, от которой требуют выдачи, или если преступление совершено на ее территории, выдача может быть отклонена. В случае Секериной речь идет о гражданке России, которая якобы совершила преступление на территории Киргизии. Таким образом, выдача возможна только при условии политической воли обеих сторон и согласия киргизских властей на передачу гражданки третьего государства, совершившей преступление на их территории, — объяснил Русяев.

Он уточнил, что Секерина оказалась в центре уголовного разбирательства, которое сразу стало восприниматься не только как юридическое, но и как политическое событие. Вменяемая ей статья, отметил Русяев, касается вербовки, финансирования и обучения наемников для участия в вооруженных конфликтах на территории других государств. По словам юриста, по этому обвинению ей грозит от семи до 10 лет лишения свободы.

Но на фоне первоначального заключения под стражу последовавшее решение об отправке под домашний арест можно расценивать как изменение подхода к мере пресечения, что может свидетельствовать о смещении акцентов в расследовании или о том, что Россия заявила о своих интересах в этом деле, — добавил Русяев.

Ранее главный редактор Regnum Марина Ахмедова рассказала, что вместе с Секериной был задержан эксперт по Африке и Центральной Азии и обозреватель информационного агентства Виктор Васильев. Он также проходит по делу о вербовке наемников.