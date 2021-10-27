Власти «перезапустят» кампанию по вакцинации от коронавируса

В администрации президента занялись организацией новой информкампании в сфере вакцинации от коронавируса. Предыдущая признана неэффективной, в том числе из-за недостаточного внимания к регионам и агрессивной агитации. Эксперты рекомендовали чётче провести логическую связь между отменой ограничений и вакцинацией, пишет «Коммерсант».

По данным источников, близких к администрации президента, там регулярно проходят брифинги и совещания, посвящённые новой кампании по вакцинации. Причины неэффективности прежней кампании — агрессивность и упор на негатив, акцент в ней был сделан на угрозу смерти. Теперь же упор будет сделан на то, что полной жизнью можно жить только при условии вакцинации. Кроме того, сама вакцинация будет активнее пропагандироваться в регионах, усилится идеологическая борьба с противниками вакцинации, а к разъяснительной работе предлагается привлечь волонтёров и проводить встречи рабочих коллективов с врачами, которые бы объясняли важность прививок.

Основной эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) по пандемии Глеб Кузнецов заявил, что властям следовало бы создать отдельный институт, занимающийся исключительно вакцинацией, или даже передать эти полномочия военным. Эффективной может оказаться и практика именных приглашений на вакцинацию с точным временем.

Огромное количество людей не вакцинировались не потому, что они антиваксеры, не потому, что они не хотят, а потому, что у них не было времени или, скорее, был выбор этого времени. Тяжело самого себя заставить проходить некую медицинскую процедуру, когда ты еще и не уверен в её полезности, — пояснил эксперт.

Ранее главный врач московской больницы № 51 и телеведущий Александр Мясников признался, что Россия проиграла антипрививочникам кампанию по вакцинации населения. Он добавил, что телевидение не берёт на себя необходимую работу по просвещению населения в вопросе вакцинации. Поэтому России для достижения необходимого результата и снижения роста заболеваемости придётся вводить обязательную вакцинацию для групп риска.