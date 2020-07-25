Власти Москвы сообщили о закрытии участка Сокольнической линии метро

Официальный портал мэра и правительства столицы сообщил о закрытии участка московского метро. В частности, речь идёт о Сокольнической линии — от «Филатова Луга» до «Коммунарки».
Станции откроются для пассажиров 28 июля в 05:30 по московскому времени. В сообщении также отмечается, что до станции «Коммунарка» можно будет добраться на бесплатных компенсационных автобусах. Они курсируют вдоль закрытого участка с остановками у станций метро. После открытия станции будут работать в особом режиме,
Ранее NEWS.ru писал, что в связи с пандемией коронавируса c 14 апреля власти закрыли вестибюли 20 станций метро из-за невостребованности. Однако после снятия ограничений они начали работать в прежнем режиме.
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