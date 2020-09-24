Власти Москвы оценили вероятность усиления ограничений из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/ee3422fa-fe66-11ea-96e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Москвы на сегодняшний день руководствуются существующими мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в пресс-службе мэрии столицы, комментируя возможность введения ограничений из-за роста числа заражённых COVID-19.

На сегодняшний день руководствуемся теми мерами, которые в городе определены, — сообщили РИА Новости в мэрии.

Ранее NEWS.ru писал, что Москва обновила месячный максимум по числу заражений коронавирусом — за сутки в столице медики выявили 1050 новых случаев инфицирования COVID-19. Таким образом, с начала ведения официальной статистики в городе были заражены 280 408 граждан. При этом за минувшие сутки скончались 15 пациентов. Общее число погибших в столице за время пандемии увеличилось до 5115.

Между тем президент Владимир Путин отметил, что эпидемиологическая ситуация в России сейчас лучше, чем в ряде стран, где опять вводятся жёсткие ограничения в связи с распространением коронавируса. Глава государства также подчеркнул, что не хотел бы возвращения к ограничительным мерам, писал NEWS.ru.