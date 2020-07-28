В подмосковных Химках в канал сливают подозрительное вещество

Подозрительное вещество сливают в канал, который расположен возле ЖК «Маяк» в подмосковных Химках.
На поверхности воды видны плёнка и мусор,
Ранее в Химках в районе трансформаторной подстанции ПС 220 кВ номер 671 «Старбеево» был обнаружен колодец, в который через врезку производился сброс жидкости, пахнущей трансформаторным маслом. В дальнейшем на территории подстанции выявили ещё пять колодцев, в которых были радужная плёнка и маслянистая жидкость. Также нашли подгружной насос и подземный накопитель ёмкостью 160 куб. м, заполненный отработанным маслом.
Специалисты Росприроднадзора провели анализ проб воды из Химкинского водохранилища. Исследование показало, что причиной загрязнения объекта стал слив отработанного трансформаторного масла с электроподстанции «Старбеево». Факт загрязнения был зафиксирован 25 июня. Концентрация масла на пострадавшем участке водоёма была превышена в 177 700 раз. Загрязнение локализовали боновыми заграждениями и обработали поверхность воды сорбентом, к 3 июля показатель концентрации нефтепродуктов снизился до девятикратного превышения нормы.
В результате загрязнения Химкинского водохранилища погибли «краснокнижные» сомы. Глава Московско-Окского бассейнового водного управления Вахтанг Астахов оценил ущерб биоресурсам водоёма как значительный, писал NEWS.ru.
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