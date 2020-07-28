В подмосковных Химках в канал сливают подозрительное вещество

https://static.news.ru/photo/d768f578-d0ee-11ea-90ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подозрительное вещество сливают в канал, который расположен возле ЖК «Маяк» в подмосковных Химках.

На поверхности воды видны плёнка и мусор, сообщают в Telegram-канале «Московские новости».

Ранее в Химках в районе трансформаторной подстанции ПС 220 кВ номер 671 «Старбеево» был обнаружен колодец, в который через врезку производился сброс жидкости, пахнущей трансформаторным маслом. В дальнейшем на территории подстанции выявили ещё пять колодцев, в которых были радужная плёнка и маслянистая жидкость. Также нашли подгружной насос и подземный накопитель ёмкостью 160 куб. м, заполненный отработанным маслом.

Специалисты Росприроднадзора провели анализ проб воды из Химкинского водохранилища. Исследование показало, что причиной загрязнения объекта стал слив отработанного трансформаторного масла с электроподстанции «Старбеево». Факт загрязнения был зафиксирован 25 июня. Концентрация масла на пострадавшем участке водоёма была превышена в 177 700 раз. Загрязнение локализовали боновыми заграждениями и обработали поверхность воды сорбентом, к 3 июля показатель концентрации нефтепродуктов снизился до девятикратного превышения нормы.

В результате загрязнения Химкинского водохранилища погибли «краснокнижные» сомы. Глава Московско-Окского бассейнового водного управления Вахтанг Астахов оценил ущерб биоресурсам водоёма как значительный, писал NEWS.ru.