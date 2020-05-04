В Подмосковье отреставрируют монумент «Героям-панфиловцам»

https://static.news.ru/photo/970e7a9c-8e0f-11ea-b580-fa163e074e61_660.jpg Фото: Героям-панфиловцам

Памятник «Героям-панфиловцам», установленный в Волоколамской районе, ожидает масштабная реставрация. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

По словам руководителя музейно-выставочного комплекса «Волоколамский кремль» Федора Шапкина, прилегающая к монументу территория была облагорожена ещё в 2017 году. Однако сам памятник, установленный около полувека назад, до сих пор не обновлялся и начал разрушаться.

Воробьёв заверил, что власти региона сделают всё необходимое, чтобы состояние памятника оставалось на самом высоком уровне, сообщает телеканал «360».

Ранее NEWS.ru писал, что польская общественная организация «Курск» из-за пандемии коронавируса была вынуждена приостановить составление карты расположенных на территории страны памятников воинам-освободителям. Глава организации Ежи Тыц заверил, что эта работа непременно будет завершена в 2020 году.