Общество

В Подмосковье отреставрируют монумент «Героям-панфиловцам»

16:56, 04 мая 2020
Фото: Героям-панфиловцам

Памятник «Героям-панфиловцам», установленный в Волоколамской районе, ожидает масштабная реставрация. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

По словам руководителя музейно-выставочного комплекса «Волоколамский кремль» Федора Шапкина, прилегающая к монументу территория была облагорожена ещё в 2017 году. Однако сам памятник, установленный около полувека назад, до сих пор не обновлялся и начал разрушаться.

Воробьёв заверил,  что власти региона сделают всё необходимое, чтобы состояние памятника оставалось  на самом высоком уровне, сообщает телеканал «360».

Ранее NEWS.ru писал,  что польская общественная организация «Курск» из-за пандемии коронавируса была вынуждена приостановить составление карты расположенных на территории страны памятников воинам-освободителям. Глава организации Ежи Тыц заверил, что  эта работа непременно будет завершена в 2020 году.

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