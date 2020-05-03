В Нидерландах начали поиск родных похороненного в стране советского солдата

https://static.news.ru/photo/18c70284-8d2f-11ea-a55f-fa163e074e61_660.jpg Фото: nzwargraves.org.nz

Родственников похороненного на мемориальном кладбище советских солдат под Амерсфортом Ивана Фёдоровича Челмодеева разыскивает Нидерландский фонд «Советское поле славы».

Известно, что солдат родился в Тамбовской области. Об этом сообщила администрация региона.

Иван Фёдорович Челмодеев, наш земляк, о судьбе которого ничего не было известно с осени 1942 года, нашёл свой последний приют в далёких Нидерландах. Он похоронен на Советском Поле Славы. Это мемориал и кладбище недалеко от города Амерсфорт, на месте бывшего немецкого лагеря военнопленных, на котором похоронены 865 военнослужащих из СССР, — цитирует сообщение РИА Новости.

За мемориалом сейчас ухаживают сотрудники фонда, также они пытаются найти родных солдат. К этому времени они нашли более 200 семей из РФ, Украины, Белоруссии, Казахстана, Грузии, Узбекистана и Армении, чьи близкие погибли в плену и захоронены на этом кладбище.

Нидерландский фонд разыскивает родственников тамбовского солдата. Известно, что Иван Фёдорович Челмодеев — уроженец города Моршанска, 02.02.1908... Он жил с супругой на улице Крупской, дом 114. На фронт был призван в 1941 году Тамбовским горвоенкоматом, — говорится в сообщении.

Тамбовская администрация при этом сообщила, что в областной Книге Памяти содержатся данные о том, что Челмодеев пропал без вести 5 сентября 1942 года.

Его жена Варвара до конца своих дней так и не узнала о судьбе своего мужа. Теперь выяснилось, что Иван попал в плен и скончался в концлагере. Он похоронен на Советском Поле Славы в Лёуздене.

Руководство Тамбовской области надеется, что родственники солдата найдутся. Позвонить за дополнительной информацией можно на русском языке по телефону +31 6 14 39 38 59 (Skype, whatsapp, Telegram) или почте: info@sovjet-ereveld.nl.

Как писал NEWS.ru, ранее католическая церковь Германии признала, что была пособником нацистов.