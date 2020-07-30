В Москве задержали активистку, выступавшую в защиту сестёр Хачатурян

https://static.news.ru/photo/6d7913c8-d30a-11ea-9b5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девушку, которая вышла с одиночным пикетом в поддержку сестёр Хачатурян к зданию Московского городского суда, задержала полиция. Инцидент произошёл перед началом заседания, где проходят предварительные слушания в рамках рассмотрения уголовного дела об убийстве в отношении двух старших сестёр — Ангелины и Крестины.

Поддержать обвиняемых в преступлении пришли около 40 представителей правозащитных и феминистических движений, передаёт корреспондент NEWS.ru. Одна из активисток развернула плакат, на котором было написано, что правоохранительная система должна была не карать, а защищать сестёр.

Сидеть должны насильники и педофилы, а не жертвы, — гласила надпись на плакате.

Полицейские практически сразу же увели девушку в здание суда.

Ангелина, Крестина и Мария убили своего отца Михаила Хачатуряна в июле 2018 года. Они сами вызвали полицию и признались в совершении преступления. По их словам, отец на протяжении многих лет издевался над ними и подвергал сексуальному насилию.

Следствие настаивает на том, что сёстры виновны в умышленном убийстве, так как действовали в составе группы по предварительному сговору. Адвокаты утверждают, что девушки защищали свои жизни от неминуемого посягательства со стороны истязателя-отца. По их словам, это было подтверждено в ходе дополнительного расследования.

В январе 2020 года Генпрокуратура обязала следствие квалифицировать преступление не как убийство, а как действия, «совершённые в пределах необходимой обороны», однако процесс дознания продолжился в прежнем русле.

В Следственном комитете считают, что девушки действовали на почве личной неприязни, которая была обусловлена тем, что отец регулярно причинял им психические и физические страдания. Это обстоятельство учтено как смягчающее вину.

Крестина и Ангелина, полагают следователи, осознавали характер своих действий. В отношении младшей сестры, Марии, Следственный комитет постановил применить принудительные меры медицинского характера.

Уголовное дело в отношении Марии Хачатурян рассматривается отдельно, так как на момент убийства она была несовершеннолетней. Предварительное заседание суда с её участием состоялось 28 июля.

Ранее, как писал NEWS.ru, сторона потерпевших по делу сестёр Хачатурян попросила отменить результаты экспертизы, которая признала Марию невменяемой.