В Москве построят эстакаду, связывающую Бибирево, Алтуфьево и Отрадное

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Новую эстакаду, которая свяжет районы Бибирево, Алтуфьевский и Отрадное, построят в столице, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По её словам, проект предусматривает возведение и реконструкцию участка дороги, протяжённость которого составляет 1,2 км.

Она напомнила, что в настоящее время сообщение между тремя районами затруднено из-за необходимости пересечения железнодорожной ветки. Для того чтобы попасть из одного района в другой, водители приходится выбирать неудобные маршруты и выезжать на загруженное Алтуфьевское шоссе или Широкую улицу.

Эту проблему поможет решить строительство проектируемой эстакады, соединяющей Юрловский проезд и Костромскую улицу. Также это решение позволит организовать подвоз пассажиров маршрутами наземного городского общественного транспорта из района Отрадное к станции метро «Бибирево», — отметила Княжевская.

Глава ведомства добавила, что также предусмотрено строительство проездов, реконструкция и продление улицы Римского-Корсакова. Планируется благоустроить общественные пространства вдоль дороги, создать зоны отдыха с деревьями, кустарниками и скамейками, сделать мощёные переходы с тактильной плиткой и велодорожки. Кроме того, появится удобная навигация и дорожные знаки, повышающие комфорт и безопасность, передаёт mos.ru.

Как писал NEWS.ru, ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарёв заявил, что проект продления Калужско-Рижской линии метро в Мытищи рассмотрят не ранее 2023 года.