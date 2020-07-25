В Мордовии от коронавируса умерла фельдшер скорой помощи

https://static.news.ru/photo/af796b0a-ce88-11ea-ba6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Мордовии скончалась фельдшер скорой помощи, заразившаяся коронавирусом. С апреля она помогала пациентам с COVID-19.

Об этом сообщили в региональном оперштабе. По его данным, врачам не удалось спасти женщину, несмотря на все усилия.

В Мордовии от коронавирусной инфекции умер ещё один медицинский работник. Фельдшер скорой медицинской помощи Анна Ефремова 1958 года рождения, — говорится в сообщении.

Глава республики Владимир Волков выразил соболезнования родным и близким умершей. По его словам, фельдшер «до конца выполняла свой профессиональный долг», передаёт РИА Новости.

В это непростое время особенно тяжело принимать известия о смерти медиков, которые борются с опасным вирусом. Выражаю искренние соболезнования всем родным и близким. Это тяжёлая потеря для всего медицинского сообщества республики, для всех нас, — заявил он.

На сегодняшний день в Мордовии выявлено 4295 случаев коронавируса, 3213 из них успешно прошли лечение. 33 пациента с COVID-19 скончались.

Ранее NEWS.ru писал о том, что учёные из американского Университета Джорджа Вашингтона создали прибор, способный практически мгновенно определять наличие коронавируса в организме человека.