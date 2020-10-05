В Кремле выразили соболезнования родным журналистки Славиной

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Гибель журналистки Ирины Славиной является трагическим происшествием, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Мы соболезнуем родным. Мы не располагаем деталями, но обращаем внимание: губернатор Никитин сказал, что обязательно разберётся в произошедшем, — отметил Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Он также добавил, что данное дело не является вопросом Кремля.

Основательница и единственный журналист издания КоzaPress Ирина Славина покончила с собой у здания МВД Нижнего Новгорода днём 2 октября. Перед этим она написала в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Накануне рано утром в её квартиру вломились силовики и провели обыск в рамках дела, по которому журналистка проходила в качестве свидетеля.

На независимый ресурс более пяти раз подавали в суд. Саму Славину за последние два года штрафовали несколько раз по различным поводам. Например, этим летом на неё составили протокол о распространении ложной информации за статью о том, что глава академии самбо в Кстове заболел COVID-19. Впоследствии выяснилось, что его анализы на коронавирус были положительными. Друзья и коллеги Славиной описывают её как человека, который не боялся говорить правду и постоянно боролся за это, находясь под непрерывным прессингом со стороны властей.

В Совете по правам человека назвали «верхом цинизма» заявление нижегородского управления СК о том, что обыски в квартире журналистки Ирины Славиной не могли подтолкнуть её к самоубийству. Там потребовали, чтобы случившееся расследовал федеральный Следственный комитет, а генпрокурор Игорь Краснов взял дело под личный контроль, писал NEWS.ru.