В Кремле рассказали о планах Путина на День народного единства

https://static.news.ru/photo/14c534a8-1dd0-11eb-b81c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин в День народного единства традиционно побеседует с представителями религиозных конфессий. По данным пресс-службы Кремля, общение пройдёт в режиме видеоконференции.

Также российскому лидеру представят обновлённый колокольный звон курантов Спасской башни. Дооснащение звонницы было начато в 2017 году, а с 8 на 9 октября 2020 года часы и колокольный бой были остановлены для финальной установки новых колоколов.

Работа курантов возобновится в День народного единства: звонница по-прежнему будет исполнять гимн России и «Славься», но уже в обновлённом, полнооктавном звучании, — говорится в сообщении.

Кроме того, глава государства вместе с представителями молодёжных организаций возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, а также посетит новый Музей археологии Чудова монастыря, возведённый на месте демонтированного в 2016 году 14-го корпуса Московского Кремля. Он расположен в подвальных помещениях бывшего административного здания, где специалисты Института археологии РАН сделали уникальные находки — культурные отложения и остатки построек XII — начала XIII века, периода становления города, и фрагменты монастырских построек XIV–XVI веков, памятники раннемосковского каменного зодчества.

Сопровождать президента будут министр культуры Ольга Любимова, вице-президент РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров и комендант Московского Кремля Сергей Удовенко.

День народного единства в России отмечается 4 ноября с 2005 года.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что торжественный приём в Кремле в честь Дня народного единства отменён.